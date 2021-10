Juventus e Milan fiutano il colpo in Serie A: “Chiederà di andare via”

Situazione critica, arriva l’annuncio: “A gennaio chiederà la cessione”. Juventus e Milan pronte all’assalto

In casa Lazio tiene banco la polemica su Luis Alberto. Il forte trequartista spagnolo non sembra essere più un punto fermo dell’organico da quanto Maurizio Sarri è approdato nella capitale. Per il biancoceleste sono arrivate due panchine di fila: prima l’Inter in campionato e poi con il Marsiglia in Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Addio Inter e Juventus, il top player vuole soltanto il Real Madrid

Un segnale importante da parte del tecnico ex Napoli e Juventus, che ha di fatto escluso dall’undici iniziale un elemento di spicco del club nei due big match ravvicinati. La situazione si fa incandescente ed emergono i dubbi sul futuro del calciatore. Secondo un noto volto del calcio come Roberto Pruzzo, ex attaccante di Genoa e Roma, il calciatore chiederà la cessione nel prossimo mercato invernale. A Radio Radio, infatti, ha dichiarato sul centrocampista offensivo: “Penso che a gennaio chiederà di andare via”. Ha poi continuato dicendo: “Ci metto la firma su questa cosa. Non lo conosco personalmente, ma per come lo vedo in faccia non ci sono dubbi. Quelli forti devono giocare sempre per me, presto avremo notizie di mercato”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, firma in arrivo: niente da fare per Juve e Milan

Crepa Luis Alberto-Lazio, Juventus e Milan alla finestra

Insomma, il calciatore sarebbe in rottura con la Lazio, a causa evidentemente delle ultime esclusioni da parte di Sarri. Saranno pertanto indicativi i prossimi mesi e le prestazioni che fornir il calciatore quando sarà chiamato in causa. Lo scenario di un addio già a gennaio intanto si fa largo, come ipotizzato dall’ex bomber della Serie A.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Pronte a fiutare l’occasione, naturalmente, anche le big della Serie A come Juventus e Milan, che accoglierebbero ben volentieri il classe 1992 della Lazio. In caso di addio a gennaio, bianconeri e rossoneri sarebbero pronti ad andare all’assalto di Luis Alberto, il cui rapporto con i biancocelesti comincia a mostrare qualche crepa.