Colpo in Serie A, Mourinho anticipa Juventus e Inter

La Roma e Mourinho corrono ai ripari dopo la clamorosa sconfitta in Conference League: colpo in Serie A. Tutti i dettagli

Le big di Serie A sono da sempre attente ai giovani talenti e ai giocatori che si affermano ed esplodono nelle cosiddette medio-piccole del campionato. L’ultimo caso è quello di Locatelli, che dopo il trampolino di lancio del Sassuolo è stato scelto dalla Juventus, o Nicolò Barella, passato dal Cagliari all’Inter.

Un altro giocatore che potrebbe fare lo stesso percorso è Bremer del Torino. Il difensore brasiliano, reduce da un’ottima stagione, sta confermando il suo livello anche in questi primi mesi con Juric in panchina. Il classe 1997 si è ormai affermato come uno dei migliori centrali del campionato, al punto da finire nel mirino delle big. Ecco il possibile anticipo della Roma a gennaio: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato, Bremer subito: la Roma tenta l’anticipo su Juventus e Inter

Bremer è ovviamente un titolare indiscusso di Juric e il leader difensivo della squadra granata. Con un contratto in scadenza nel 2023, la sua valutazione non supera i 15-20 milioni di euro: su di lui hanno già messo gli occhi Juventus e Inter, e anche la Roma di Mourinho. Dopo la figuraccia in Conference League e i 6 gol subiti dal Bodo/Glimt, la dirigenza giallorossa potrebbe accelerare anche per un colpo in difesa. Ibanez e Kumbulla, infatti, non hanno affatto convinto il tecnico portoghese dal suo arrivo nella Capitale.

La Roma potrebbe così fare un tentativo per Bremer già a gennaio, anticipando Juve e Inter. Sul piatto il cartellino del giovane Calafiori: una contropartita gradita al Toro che eviterebbe inoltre a Cairo di cedere Bremer ai rivali della Juventus. Cherubini e Marotta sono avvisati.