Verso Inter-Juventus, Dybala spinge: vuole una maglia da titolare

Paulo Dybala scalpita in vista di Inter-Juventus e potrebbe conquistarsi una maglia da titolare: il punto sul 10 bianconero

Domenica sera a San Siro si gioca Inter-Juventus, il primo derby d’Italia della stagione, una delle partite più attese in Italia e una delle più affascinanti a livello europeo. Entrambe le squadre vengono dalla vittoria in Champions League e vogliono confermarsi anche in campionato.

Massimiliano Allegri può sorridere perché il recupero di Paulo Dybala è sempre più vicino. L’argentino si è allenato a parte e ha sfruttato al meglio anche la pausa delle nazionali. Dopo l’ennesimo infortunio che lo aveva costretto ad uscire in lacrime contro la Sampdoria, il periodo fuori dal campo sembra ormai un brutto ricordo.

Dybala scalpita: possibile maglia da titolare contro l’Inter

Come riportato da calciomercato.it, il 10 argentino della Juventus non solo sarà tra i convocati di Massimiliano Allegri ma ha ottime possibilità di partite dal primo minuto a San Siro contro l’Inter, squadra contro cui l’ex Palermo si è spesso esaltato. Dybala scalpita per una maglia da titolare e potrebbe essere arrivato il suo momento per tornare a trascinare la ‘Vecchia Signora’.