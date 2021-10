Il Milan ha affrontato tutta la prima fase di stagione senza una vera punta centrale a causa dei problemi di Ibra e Giroud. A gennaio idea di scambio due per uno

Due reti di Giroud ed una per Zlatan Ibrahimovic. È questo il magro bottino delle prime punte a disposizione di Stefano Pioli, che per larghi tratti di questo primo scorcio di stagione ha dovuto fare a meno dei due attaccanti principali del roster. Tanti gli infortuni del gigante svedese, arrivato a festeggiare 40 anni nei giorni scorsi, mentre il francese oltre a qualche acciacco fisico ha dovuto fare i conti anche con la positività al Covid. Nel mezzo Pioli ha quindi fatto molto affidamento su Ante Rebic, sacrificatosi nel ruolo di prima punta. Eppure a gennaio, se le cose per Giroud e Ibra non dovessero cambiare radicalmente, il Milan potrebbe provare a lanciare l'assalto per un altro attaccante.

Calciomercato Milan, sgambetto alla Juventus: scambio per Gabriel Jesus

Al Milan quindi, allo stato attuale delle cose, servirebbe un’altra prima punta di spessore a gennaio o al più tardi a giugno. Già nella prossima sessione di calciomercato però, nel caso in cui Ibra e Giroud continuassero a presentare problematiche di vario genere, i rossoneri potrebbe andare a caccia di una soluzione. Nel mirino potrebbe finirci Gabriel Jesus, che in Italia viene spesso e volentieri accostato anche alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Per convincere il Manchester City, il Milan potrebbe provare a mettere sul piatto uno scambio due per uno, coinvolgendo anche Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Entrambi i rossoneri sono a scadenza contrattuale a giugno 2022, e senza rinnovo andrebbero via dopo una manciata di mesi a costo zero. In questo caso gennaio sarebbe dunque l’ultima spiaggia per provare a monetizzare le loro uscite. I prolungamenti al momento appaiono complessi, e il Milan potrebbe provare a risolvere più grane in un colpo solo, superando così anche l’eventuale concorrenza della Juve. Resta comunque complicato pensare che la compagine di Guardiola possa accettare di privarsi di Jesus a stagione in corso.