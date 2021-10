Sorpasso immediato alla Juventus per Vlahovic: tripla contropartita

Non c’è solo la Juventus per Dusan Vlahovic, anzi. Potrebbe presto avvenire un sorpasso clamoroso sul calciomercato

Le prestazioni di Dusan Vlahovic sono sotto gli occhi di tutti. Il bomber della Fiorentina continua a essere sulla bocca di tutti, soprattutto dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto, come annunciato da Rocco Commisso. Una prospettiva che scatena l’interesse delle big sul calciomercato e in molte sono alla ricerca di una punta con il suo profilo e le sue caratteristiche.

Vlahovic ha dimostrato doti rare nel panorama italiano e europeo. Un bomber in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa e che la Juventus continua a seguire con estrema attenzione. L’attaccante ora è uno dei temi più chiacchierati in sede di calciomercato e conteso dalle maggiori big italiane e internazionali. La Juventus è in prima fila, ma il Milan è pronto a dargli battaglia con un’offerta spaziale.

Vlahovic e il piano del Milan per battere la Juventus

Il Milan è pronto a sbaragliare la concorrenza per Vlahovic. Il bomber è il profilo scelto da Paolo Maldini che è pronto a un affondo immediato, già nel calciomercato di gennaio. Per anticipare la concorrenza, i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto addirittura tre calciatore. Il primo è Kalulu, che potrebbe fare molto comodo alla retroguardia di Italiano, ma non è il solo. Anche Conti e Romagnoli potrebbero finire sul piatto e costituire un tesoretto importante nella valutazione complessiva di Vlahovic. Da vedere la risposta della Fiorentina, sempre piuttosto rigida sulle condizioni d’addio della punta. Di certo, la corsa al bomber entra nel vivo.