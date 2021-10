Il Chelsea lo libera: due big in agguato e beffa Juventus

Il difensore del Chelsea non sembra intenzionato a rinnovare col Chelsea: due big si fiondano su di lui e chiudono lo spazio alla Juventus

Il futuro di Antonio Rüdiger sarà, con tutta probabilità, lontano dal Chelsea. Il difensore tedesco classe ’93 non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con i Blues, in scadenza a giugno 2022. La sua richiesta è di 12 milioni di euro a stagione, cifra che il club londinese non intende offrire al calciatore. Il difensore ex Roma è adesso aperto a diverse destinazioni e certamente non mancano le pretendenti. I campioni d’Europa sperano di cederlo a gennaio per non perderlo a costo zero in estate e la sua attuale valutazione è di circa 30 milioni di euro. Rüdiger è stato uno dei grandi protagonisti della straordinaria annata del Chelsea che ha portato alla vittoria della Champions League ma adesso su di lui è forte l’interesse di due big.

Bayern Monaco e Real Madrid su Rüdiger: beffa Juventus

Il difensore tedesco è richiesto in particolare modo da due squadre: secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’ i club che stanno mostrando più interesse sono Real Madrid e Bayern Monaco, due club che hanno bisogno di rinforzare in maniera concreta il reparto difensivo. Rudiger si è espresso sulle voci di mercato nei suoi confronti: “Il mio futuro? Mi sento bene al Chelsea, che è dove sono ora. L’interesse del Bayern Monaco mi onora perché dimostra che alcune cose le ho fatte bene ultimamente”.

Lo scenario che si prospetta attorno a Rüdiger taglierebbe fuori dai giochi la Juventus che ovviamente non è in grado di sostenere un ingaggio di questo tipo. Il ritorno in Italia del difensore tedesco potrebbe rimanere solo una suggestione per i bianconeri che, però, continuano a monitorare la situazione.