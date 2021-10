Infortunio con l’Inter e stagione finita: ora è ufficiale

Brutto colpo subito da Dumfries e tempi di recupero che si allungano: stagione finita e infortunio per l’attaccante protagonista anche in Champions League

Una brutta notizia per tutti gli appassionati del grande calcio. Lo Shakhtar Donetsk dovrà fare a meno di Lassina Traoré per il resto della stagione. L’attaccante, autore di sei gol nelle prime sette partite di campionato sotto la gestione Roberto De Zerbi, ha subìto un infortunio nel match di Champions League contro l’Inter.

Infortunio con l’Inter: stagione finita per Traoré

Uno scontro con Denzel Dumfries sulla fascia è stato letale per Traoré. Come si legge in una nota ufficiale, l’attaccante dovrà “stare fuori dai nove mesi ad un anno per recuperare dall’infortunio al ginocchio“. Un duro colpo per De Zerbi, chiamato alla rimonta nel girone di Champions e secondo nel campionato ucraino a tre punti dalla Dinamo Kiev.