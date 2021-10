Franck Kessie, centrocampista del Milan di Stefano Pioli, è in scadenza di contratto. Su di lui c’è la Juventus: le ultime sul calciomercato della Serie A

Non si ferma più il Milan di Stefano Pioli che, nonostante un inizio davvero sfortunato nel girone di Champions League, sta macinando punti e vittorie nel campionato italiano di Serie A. L’ultima è arrivata nella complicatissima trasferta di Bergamo in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I rossoneri, ancora privi di Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud, i due centravanti di questa stagione, sono comunque andati a segno tre volte schiantando la squadra orobica. Ottima anche la prestazione di Franck Kessie che, dopo le critiche legate all’espulsione contro l’Atletico Madrid, si è riscattato alla grandissima contro la sua ex squadra.

Il centrocampista ivoriano, che molti davano addirittura come panchinaro per la gara del Gewiss Stadium, ha dominato in mezzo al campo sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto, da quello fisico e di posizione, caratteristiche nelle quali l’ex giocatore del Cesena è probabilmente uno dei migliori d’Europa. Kessie è attualmente in scadenza di contratto e, in vista delle prossime finestre di calciomercato, occhio alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato, la Juventus si fa avanti per Kessie: richiesta choc di scambio

In caso di mancato rinnovo del contratto, il Milan potrebbe anche decidere, al fine di monetizzare qualcosa dalla cessione, di vendere Franck Kessie nella finestra dei trasferimenti invernale. La Juventus è sulle tracce del giocatore ivoriano e punta a prenderlo a gennaio con lo sconto per anticipare la concorrenza che vorrebbe strapparlo a parametro zero.

Il Milan però non vuole indietreggiare sul fronte Kessie, come fatto anche con Donnarumma e Calhanoglu, e potrebbe chiedere alla Juventus uno scambio secco con il cartellino di Dejan Kulusevski, ipotesi che di certo non andrebbe molto giù alla Vecchia Signora, considerando i termini del contratto del giocatore svedese.