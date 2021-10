Fuori dai piani di Allegri: la Juventus pensa subito allo scambio col PSG

La Juventus vuole prendere a gennaio un mediano capace di agire in cabina di regia. Si fa largo l’ipotesi di uno scambio con il PSG

La Juventus, dopo un avvio di stagione molto complicato, sembra aver ritrovato equilibrio in campo. Anche in mediana, reparto più in difficoltà già dallo scorso anno, Massimiliano Allegri dà l’impressione di essere giunto alla soluzione migliore per la squadra con l’impiego in contemporanea di Bentancur, Locatelli e Rabiot ad agire un pò da esterno e un pò da mezzala. Le partite, però, sono tante e c’è bisogno anche del turnover. In quest’ottica, il rientrante Arthur dovrebbe entrare nelle rotazioni a centrocampo. Il brasiliano, però, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, non convince del tutto il tecnico livornese.

Ipotesi di scambio Arthur-Paredes a gennaio

Per questa ragione, Nedved e Cherubini starebbero pensando di imbastire, già per il calciomercato di gennaio, uno scambio con il Psg tra Arthur e Paredes. L’argentino piace da tempo ai bianconeri e ha una struttura fisica e un dinamismo più adatti rispetto a quelli del verdeoro per giocare davanti alla difesa.

L’operazione dovrebbe essere portata avanti sulla base di uno scambio di prestiti, con un diritto di riscatto, esercitabile in estate, fissato per entrambi intorno ai 40 milioni di euro.