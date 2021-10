Maxi offerta e colpaccio immediato in Serie A: la Juventus ci prova

La Juventus prepara l’assalto al gioiello con uno scambio due per uno: Allegri sogna il colpaccio già a gennaio

La sosta per le nazionali per ricaricare le batterie e preparare al meglio la prossima super sfida di campionato contro la Roma. La Juventus di Massimiliano Allegri ha intenzione di dare continuità agli ultimi risultati positivi, con il calciomercato che, già a gennaio, può dare una grossa mano alla squadra bianconera. Diversi gli obiettivi sul taccuino dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’ che nella sessione di mercato, punteranno a rinforzare pesantemente lo scacchiere in mano ad Allegri. In tal senso, tra le priorità, resta viva quella di un nuovo pesante colpo in attacco, che possa integrarsi a Morata, Chiesa, Kean e Dybala. L’ultima idea porterebbe ad un clamoroso scambio, con una doppia contropartita per arrivare al nuovo attaccante da consegnare, nelle prime settimane del 2022, ad Allegri.

Doppio sacrificio per il bomber: assalto già a gennaio

L’idea della Juventus potrebbe essere quindi quella di dare nuovamente l’assalto a Dusan Vlahovic, dopo averci provato in estate. Visto il mancato rinnovo della punta con la Fiorentina, la società torinese metterebbe sul piatto i cartellini di Weston McKennie (che non ha convinto pienamente Allegri ed è valutato 30 milioni) e Luca Pellegrini.

Il cartellino del terzino viene stimato intorno ai 10 milioni, con una valutazione complessiva di 40 milioni, rispetto ai 70 richiesti da Rocco Commisso per il suo gioiello.

Il destino di Vlahovic potrebbe dunque essere a Torino già nel mese di gennaio: la maxi offerta della Juventus può convincere la Fiorentina a mollare subito l’attaccante.