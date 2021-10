Addio dopo il colpo clamoroso: si accendono le speranze della Juve

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per colpi importanti: il top player può andar via, ecco l’intreccio

La Juventus non intende lasciare nulla al caso. Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore. E così la stessa dirigenza torinese potrebbe approfittarne monitorando la situazione per il futuro di Karim Benzema. Il Real Madrid non sta attraversando un periodo di forma esaltante: dopo la sconfitta in Champions League contro lo Sheriff, è arrivata quella in Liga contro l’Espanyol.

Calciomercato Juventus, Benzema può andar via in un caso

Così come svelato dal portale spagnolo “Diariogol” lo stesso centravanti francese potrebbe andar via in caso di arrivo di Haaland, ariete del Borussia Dortmund che è sempre stato nel mirino del Real Madrid. L’attaccante norvegese sarebbe il sostituto ideale per lo stesso Benzema: discorso differente in caso di arrivo di Mbappe.

All’età di 33 anni l’attaccante della Nazionale francese potrebbe anche accettare una destinazione esaltante in vista della prossima stagione. Se arriverà Haaland nella capitale spagnola, il suo futuro sarà altrove con la sua voglia di mettersi in mostra.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi mesi con la programmazione del Real Madrid sul fronte calciomercato.