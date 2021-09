Juventus, Raiola ‘flirta’ per de Ligt: maxi scambio sul tavolo

Nel prossimo calciomercato estivo Matthijs de Ligt potrebbe dire addio alla Juventus. Il suo agente Mino Raiola sarebbe già al lavoro per il trasferimento

I tempi sembrano essere maturi per l’addio di de Ligt alla Juventus. I bianconeri sono in un pessimo momento sul piano economico-finanziario e con la cessione dell’olandese, il più pagato coi suoi 12 milioni a stagione bonus inclusi da quando è andato via Cristiano Ronaldo, avrebbero la possibilità di levarsi di mezzo il suo super ingaggio e portare a termine una più che degna campagna acquisti. Mino Raiola, agente dell’ex capitano dell’Ajax che non ci pare faccia impazzire Allegri, sarebbe già al lavoro per l’ennesimo grande trasferimento della sua carriera. La Premier è quella che potrebbe soddisfare le richieste del club presieduto da Andrea Agnelli, su tutti il Chelsea che ad oggi appare il più concreto sul classe ’99. Tuttavia non vanno esclusi tentativi da Francia, ovvero dal Psg, e dalla Spagna, cioè dal Barcellona. Del resto i blaugrana sono stati vicinissimi a de Ligt prima che accettasse la corte juventina e Laporta è un suo estimatore. Aggiungiamo poi che il presidente ‘flirta’ con Raiola da anni… Il problema è uno solo: il Barça è pieno di debiti e non può fare grandi investimenti, perlomeno per un solo calciatore.

L’unica via per i catalani è dunque quella di uno scambio, meglio ancora se maxi. A tal proposito, si parla di un possibile tentativo per de Ligt in estate con due contropartite sul tavolo e niente cash. I giocatori in questione potrebbero essere ter Stegen, ‘sogno’ non nascosto dell’Inter per il dopo Handanovic (a riguardo oggi la pista più concreta conduce a Onana, cresciuto nel vivaio del Barcellona e nel mirino dello stesso). Il 29enne tedesco non sarebbe una cattiva idea per l’eredità di Szczesny, per via dell’ingaggio però incedibile; e quel Depay che alla Juve non è mai dispiaciuto. Acquistato a zero, il 27enne ex Lione è un pupillo di Koeman che però in Catalogna ha i mesi se non i giorni contati. E’ e sarà il caprio espiatorio di un fallimento sotto tutti i punti di vista. Ter Stegen e Depay hanno una valutazione complessiva di circa 75 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, de Ligt al Barcellona: la situazione

Per i motivi elencati sopra, la Juventus non farebbe le barricate per de Ligt, il cui contratto scade nel giugno 2024. Ma per essa la vendita del numero 4 avrebbe senso solo di fronte a una proposta interamente cash e non inferiore agli 80-90 milioni di euro.

A.R.