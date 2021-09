Osservatori per il bianconero: Paratici lo rivuole al Tottenham

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo in vista della prossima stagione: assalto dell’ex Paratici

La Juventus continua a collezionare punti importanti in Serie A per risalire velocemente in classifica. La compagine bianconera, guidata da Massimiliano Allegri, ha superato nelle ultime due sfide di campionato Spezia e Sampdoria, seppur con qualche problema di troppo. Alla fine, però, sono arrivati 6 punti fondamentali che riportano così serenità in casa Juve. Ora l’impegno in Champions League senza Morata e Dybala, usciti malcionci dalla sfida dell’Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus, Kulusevski nel mirino del Tottenham

Come svelato dal Mirror il Tottenham avrebbe messo nel mirino il talentuoso giocatore svedese, Dejan Kulusevski: assalto dell’ex dirigente bianconero, Fabio Paratici, che non vede l’ora di tornare a lavorare con lui. Gli osservatori degli Spurs sarebbero stati anche a Malmoe per visionarlo dal vivo, ma al momento non ci sono offerte e trattative.

L’assalto potrebbe arrivare anche a gennaio visto che non sarebbe un elemento centrale dell’idea tattica di Allegri. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi mesi con il rendimento dell’ex Atalanta da monitorare attentamente. A breve si deciderà il futuro del talentuoso giocatore svedese, che non è apparso più pimpante come nella scorsa stagione.

Un talento che vive ancora tra alti e bassi senza avere quella continuità di cui ha bisogno. Kulusevski sarebbe sempre nel mirino delle big d’Europa: Paratici lo osserva da vicino.