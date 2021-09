La Juventus sta deludendo in questo inizio di stagione e tra gli scontenti sembrerebbe esserci de Ligt: si spinge per l’addio

Zero vittorie in quattro partite, parte malissimo l’inizio di stagione della Juventus. I bianconeri hanno infatti collezionato due pareggi e due sconfitte, fermandosi a due punti in quattro giornate. Ovviamente l’andamento di queste prime partite hanno scatenato dei malumori all’interno dell’ambiente e molta insoddisfazione.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, a essere scontento al momento sembrerebbe essere Matthijs de Ligt, che due anni fa ha sposato il progetto della Juventus che però non si è rivelato vincente come ci si aspettava. Dunque nella prossima sessione estiva di calciomercato si potrebbe pianificare il suo addio.

Juventus in crisi: Mino Raiola spinge per l’addio di de Ligt

La crisi in casa Juventus provoca inevitabilmente malumori anche nello spogliatoio. Ovviamente il primo a non essere soddisfatto dell’andamento della squadra è il tecnico Massimiliano Allegri, ma anche nello spogliatoio arrivano i primi mal di pancia. A essere deluso dal progetto bianconero che non si è rivelato così vincente sembrerebbe essere Matthijs de Ligt, centrale olandese arrivato due anni fa per una cifra record dall’Ajax.

Così a spingere per il suo addio potrebbe essere il suo procuratore, Mino Raiola. Addirittura il piano di Raiola potrebbe essere quello di portare all’addio di de Ligt alla Juventus già nella prossima estate, nonostante il contratto abbia durata fino al 2024.