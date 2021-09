Assalto del Real in Serie A: Ancelotti pensa al sostituto di Carvajal

Il Real Madrid continua a guardare in Serie A per i potenziali colpi da novanta: Ancelotti tenta il colpo per il post Carvajal

Continua il lavoro certosino del Real Madrid sul fronte calciomercato per arrivare a profili interessanti provenienti ancora dalla Serie A. Come svelato dal portale spagnolo “elgoldigital” Carlo Ancelotti avrebbe messo gli occhi sul neo-acquisto dell’Inter, che è stato uno dei migliori in campo nell’ultima sfida di campionato contro il Bologna.

Calciomercato Inter, Dumfries già nel mirino del Real

Il laterale olandese dell’Inter, Denzel Dumfries, è arrivato a Milano per sostituire proprio l’ex Real Hakimi, trasferitosi in estate al PSG. E così lo stesso allenatore del Real potrebbe pensare a lui in caso di addio di Dani Carvajal per quanto riguarda la fascia destra.

Anche con Van Gaal, selezionatore della Nazionale olandese, Dumfries è un titolare inamovibile pronto così a difendere i colori del proprio Paese al Mondiale in Qatar 2022. Agli ultimi Europei è stata una sorpresa con l’Inter che ha subito affondato il colpo per portarlo a Milano.

La società nerazzurra dovrà così attenta a respingere gli attacchi delle big d’Europa per il neo-acquisto, arrivato proprio da poche settimane sotto la gestione Simone Inzaghi.