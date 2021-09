Allegri bocciato dopo Juventus-Milan | “Rivoglio Pirlo”

Massimiliano Allegri al centro delle critiche dopo il pareggio della Juventus contro il Milan. Nuove suggestioni su Andrea Pirlo

Juventus-Milan doveva essere la partita della svolta per Massimiliano Allegri, ma così non è stato. I bianconeri sono passati in vantaggio grazie alla rete del solito Alvaro Morata, ma poi i rossoneri sono riusciti a pareggiare grazie ad Ante Rebic, fissando il punteggio sull’1-1. Un risultato che non svolta la stagione del Milan, fermo ancora a due punti in quattro partite. Un penultimo posto in classifica che fa malissimo ai tifosi, i quali, di certo, non si aspettavano un inizio di campionato così stentato.

LEGGI ANCHE >>> L’attacco dopo Juventus-Milan: “Due elementi senza carattere”

Le critiche arrivano inevitabilmente anche per Allegri. Il tecnico bianconero, nelle ultime ore, è stato bersagliato di diversi attacchi sui social. Accuse sul gioco, ma anche sulla gestione dei cambi, errore ammesso dallo stesso allenatore nel post-partita. E nei vari botta e risposta sui social riemerge anche Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Tre addii a zero per la Juventus: quanta voglia di tornare a giocare

Juventus-Milan e le critiche ad Allegri: torna di moda Pirlo

Il tecnico esonerato l’ultima estate dai bianconeri, nonostante le tantissime critiche ricevute, ora torna nei pensieri dei tifosi. Sono in diversi sui social a rivalutare l’ex centrocampista di Inter e Milan come allenatore e c’è addirittura chi senza mezzi termini dice di rivolerlo sulla panchina bianconera.

A quest’ora, ci fosse stato lui, avrebbe già salutato tutti.. Pirlo non era chissà cosa, ma alla prima in assoluto da allenatore ci ha fatto vincere 2 trofei. Magari un po’ più di fiducia l’avrebbe meritata.. anche perché, cambiare allenatore ogni anno, è davvero inutile — Fra_1897 🇮🇹 (@Ill_Fra) September 20, 2021

Andava lasciato Pirlo al suo posto, oramai la esperienza sulla nostra stessa pelle la l’aveva fatta… — Gabriele Temis ⚪⚫ (@GabrieleTemis) September 20, 2021