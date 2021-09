Il modulo lo penalizza: il Milan pensa al colpo dalla Juventus

Il modulo di Massimiliano Allegri alla Juventus sembrerebbe penalizzare la Juventus: il Milan pensa al colpo a gennaio

La Juventus dell’Allegri 2.0 non è partita con il piede giusto in campionato. Solo un punto nelle prime tre partite, ma la vittoria in Champions League potrebbe aver rialzato il morale dei bianconeri e cambiare l’inerzia. Oggi per la Juventus ci sarà un altro importante test contro il Milan, una delle squadre più in forma del campionato che arriva da una sconfitta beffarda in Champions League contro il Liverpool.

Tra le fila bianconere però ci sarebbe un giocatore che con il ritorno di Allegri e il nuovo modulo utilizzato sembrerebbe essere penalizzato. Così a mettere gli occhi su di lui potrebbe essere il Milan.

McKennie erede di Kessie: il Milan potrebbe provare il colpo dalla Juventus

Il 4-3-3 con il quale Allegri ha ridisegnato la Juventus, sembrerebbe non essere adatto proprio a tutti i giocatori. Infatti a rimanere penalizzato sembrerebbe essere Weston McKennie, che quindi potrebbe trovare meno spazio durante la stagione rispetto allo scorso anno.

A mettere gli occhi su di lui per gennaio potrebbe essere il Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un erede di Kessie visto il contratto che scadrà a giugno 2022 e anche della presenza della Coppa d’Africa, che vedrà l’ivoriano e Bennacer saltare diversi match.