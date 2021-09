Pari in rimonta per la Lazio, primo passo falso per Mourinho

La Lazio strappa un pari in rimonta in casa con il Cagliari, prima sconfitta per Mourinho a Verona

Una domenica pomeriggio che doveva servire alla Lazio per scacciare la mini-crisi, dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, e alla Roma per dare continuità alla striscia di vittorie. I biancocelesti, invece, dopo essere passati in vantaggio con un gran colpo di testa di Ciro Immobile al 45′ minuto, vengono raggiunti dal Cagliari a inizio ripresa, con la rete di Joao Pedro. La formazione sarda, con il nuovo allenatore Mazzarri in panchina, segnano poi il 2-1 al 62′ con l’ex Keita Balde. La Lazio trova il pareggio finale all’83’ con un gran gol di Danilo Cataldi.

Anche i giallorossi passano in vantaggio, con una magia di tacco del capitano Lorenzo Pellegrini al 36‘. Nei primi minuti del secondo tempo risponde Barak e al 54′ Gianluca Caprari porta in vantaggio il Verona. La squadra allenata dal neo tecnico Igor Tudor, viene raggiunta quattro minuti dopo, quando su un cross di Pellegrini, Ilic devia in rete svirgolando. A regalare i tre punti agli scaligeri è il gran gol da fuori di Faraoni al 63‘. Niente fuga in solitaria al comando della classifica per Mourinho quindi.

Lazio-Cagliari 2-2 e Verona-Roma 3-2, tabellini e classifica

Lazio-Cagliari 2-2

Marcatori: 45’ Immobile (L), 46’ Joao Pedro (C), 62’ Keita (C), 83’ Cataldi (L)

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (74’ Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva (65’ Cataldi), Luis Alberto (88’ Akpa Akpro); Pedro (65’ Zaccagni), Immobile, Felipe Anderson (88’ Raul Moro). All.: Martusciello.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis (74’ Bellanova); Caceres (56’ Walukiewicz), Nandez, Marin, Deiola, Dalbert (56’ Zappa); Joao Pedro (88’ Pavoletti), Keita (74’ Pereiro). All.: Mazzarri.

Verona-Roma 3-2

Marcatori: 36′ Pellegrini (R), 4′ st Barak (H), 9′ st Caprari (H), 13′ st aut. Ilic (R). 18′ st Faraoni (H)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Guenter, Ceccherini (1′ st Magnani); Faraoni, Bessa (19′ st Tameze), Ilic, Lazovic (38′ st Casale); Barak, Caprari (33′ st Hongla); Simeone (19′ st Kalinic). Allenatore: Tudor

ROMA (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp (33′ st Smalling), Mancini, Ibanez, Calafiori (33′ st Mayoral); Cristante, Veretout (21′ st Perez); Zaniolo (26′ st El Shaarawy), Pellegrini, Shomurodov (26′ st Mkhitaryan); Abraham. Allenatore: Mourinho

CLASSIFICA: Inter 10, Roma 9, Milan 9, Napoli 9, Fiorentina 9, Udinese 7, Atalanta 7, Bologna 7, Lazio 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo 4, Spezia 4, Genoa 3, Venezia 3, Empoli 3, Verona 3, Cagliari 2, Juventus 1, Salernitana 0