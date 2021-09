Erede di Kessie dalla Germania: duello con Mourinho

Il Milan si guarda intorno per un possibile erede di Kessie e mette il mirino in Germania: sfida alla Roma per il centrocampista

Il capitolo rinnovi continua a essere molto delicato in casa Milan. Infatti i rossoneri in estate hanno perso a zero due top player come Calhanoglu e Donnarumma, e a giugno 2022 rischia di perdere sempre a zero Frank Kessie. L’ivoriano infatti ha il contratto in scadenza e la trattativa per il rinnovo continua, senza però trovare la svolta.

Così la società milanista inizia a guardarsi intorno per un possibile erede del centrocampista, e mette gli occhi in Germania. La sfida per l’erede di Kessie potrebbe essere con Mourinho.

Cercasi erede di Kessie: il mirino si ferma su Zakaria

Cosa accadrà nel futuro di Frank Kessie non si può prevedere, così il Milan per evitare nuove beffe improvvise inizia già a pensare a un possibile erede dell’ivoriano. Il mirino dei rossoneri potrebbe così essersi fermato tra le fila del Borussia Moenchengladbach. Il centrocampista svizzero ha il contratto in scadenza nel 2022, e il direttore sportivo del club tedesco ai microfoni di ‘Sky Sports’ ha rivelato: “Faremo di tutto per trattenerlo, lui sa quanto è importante per noi. Vogliamo convincerlo a rimanere con noi”.

Nel frattempo il Milan mette nel mirino Zakaria, ma per arrivare a lui i rossoneri dovranno vedersela con la Roma. Infatti i giallorossi in estate hanno cercato senza successo il centrocampista ma continuano ad osservarlo e sarebbero ancora in vantaggio su di tutti. Dunque duello Pioli-Mourinho per l’erede di Kessie.