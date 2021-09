Rafa Benitez cerca rinforzi per il suo Everton e tenta il colpo per anticipare anche Inter e Juventus

Cambio in panchina in questa nuova stagione anche per l’Everton. Infatti i ‘Toffees’ sono finiti nella girandola dei cambi di allenatore, con Carlo Ancelotti che ha lasciato la Premier per volare al Real Madrid, e Rafael Benitez che torna dalla Cina e si siede sulla panchina dell’Everton. Proprio il club inglese starebbe già pensando a un colpo di calciomercato da mettere a segno nella prossima sessione estiva.

Nel mirino dei ‘Toffees’ sarebbe finito un calciatore del Milan che potrebbe liberarsi a parametro zero. L’Everton potrebbe soffiare il colpo a Juventus e Inter, che osservano la situazione.

L’Everton piomba su Romagnoli: Juventus e Inter a rischio beffa

Il Milan a giugno potrebbe nuovamente perdere un giocatore importante a parametro zero. Questo è Alessio Romagnoli, che a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri e per ora non è arrivato il rinnovo.

Sulle sue tracce ci sono sia l’Inter che la Juventus, ma potrebbero essere beffate dall’Everton. Infatti i ‘Toffees’ stanno pensando di presentare un’offerta ai rossoneri già a gennaio per anticipare la concorrenza e soddisfare le richieste di Don Rafa.