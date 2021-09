Raiola orchestra lo scambio shock: Juventus al centro dell’operazione

Mino Raiola sta preparando un’operazione a effetto che coinvolge due suoi assistiti: scambio tra Pogba e de Ligt

La Juventus potrebbe ritrovarsi al centro di uno scenario incredibile, fino a poco tempo fa, di calciomercato. Il procuratore Mino Raiola, sarebbe infatti intenzionato a proporre un maxi scambio a gennaio tra due dei suoi assistiti più importanti: Paul Pogba e Matthijs de Ligt. Il francese è in scadenza con il Manchester United a giugno 2022 e non sembra intenzionato a rinnovare con i Red Devils, mentre l’olandese sta incontrando più difficoltà del previsto a imporsi come faro della difesa bianconera.

Scambio de Ligt-Pogba a gennaio, la manovra di Raiola

Il manager italiano, ieri ha parlato del futuro dei due calciatori, aprendo a possibili scenari di addio ai rispettivi club di entrambi. La prospettiva di scambiare i due, ingolosisce soprattutto gli inglesi, che perderebbero altrimenti a zero Pogba e che invece potrebbero puntellare la difesa con un giovane dal futuro luminoso.

La Juventus, invece, dal canto suo non avallerebbe l’operazione, se lo United proponesse uno scambio alla pari. Infatti, il valore del cartellino di Pogba, data la scadenza di contratto a breve, è di 40 milioni di euro, mentre il centrale olandese vale più di 70 milioni di euro. Insomma, su queste basi l’affare non andrebbe in porto, ma se i Red Devils aggiungessero i più di trenta milioni di euro di differenza, potrebbe anche chiudersi l’operazione.