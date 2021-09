Assalto a de Ligt dalla Premier: la Juventus chiede lo scambio e non solo

La prossima estate potrebbe partire l’assalto dalla Premier a Matthijs de Ligt: la Juventus ha le idee chiare e avanza la richiesta

Secondo big match consecutivo in campionato per la Juventus, che domani sera affronterà il Milan all’Allianz Stadium. I bianconeri sono alla ricerca della prima vittoria stagionale e stasera contro i rossoneri proveranno ad ottenerla. Nel frattempo il calciomercato non si ferma mai e si inizia a programmare già quello della prossima estate. A far partire l’assalto tra i bianconeri potrebbe essere il Manchester City, che avrebbe messo nel mirino Matthijs de Ligt.

Il centrale olandese è uno dei top player della difesa bianconera, così la società juventina avrebbe già le idee chiare e sarebbe pronta ad avanzare la richiesta ai ‘Citizens’. Contropartita più conguaglio economico.

Il Manchester City su de Ligt: la Juventus chiede un attaccante più soldi

L’obiettivo per rinforzare la difesa nel Manchester City per l’estate prossima potrebbe essere Matthijs de Ligt. Il centrale della Juventus al momento è un giocatore fondamentale per la retroguardia bianconera, e sarebbe valutato intorno agli 80 milioni di euro.

Così la richiesta della Juventus al momento sarebbe quella di un conguaglio economico da 33 milioni di euro, oltre a un attaccante da inserire nella trattativa tra Gabriel Jesus e Raheem Sterling, due top player nella rosa di Pep Guardiola. Dunque un maxi affare che porterebbe l’addio di de Ligt ma l’arrivo di un grande attaccante.