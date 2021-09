Brozovic da impazzire, ma per l’Inter non è una buona notizia

L’Inter lavora al futuro di Marcelo Brozovic, ma le big internazionali non mollano il centrocampista. L’intreccio potrebbe beffare i nerazzurri

Marcelo Brozovic, con Simone Inzaghi e com’era prima con Antonio Conte, rappresenta l’epicentro assoluto dell’Inter. Il fulcro del gioco e il motorino che tiene la posizione e recupera palloni a centrocampo. È così è stato anche in Champions League contro il Real Madrid. L’ex Dinamo Zagabria, soprattutto nel primo tempo, è stato tra i migliori in campo nelle fila nerazzurre. Il centrocampista è andato anche vicino al gol con un tiro dal limite dell’area.

Un profilo raro nell’attuale calciomercato internazionale e che è attualmente in scadenza di contratto a giugno 2022. L’Inter spinge per blindare il calciatore con il rinnovo di contratto, ma il futuro resta in bilico e le big internazionali non mancano.

Brozovic tra rinnovo e assalto della big: duello serrato

Il futuro di Brozovic è tutto in divenire, ma nel prossimo futuro il centrocampista potrebbe ricevere proposte molto interessanti dalle big internazionali. La prima potrebbe essere proprio il Real Madrid. Sotto gli occhi dei Blancos in Champions League, il croato ha sfoderato una grande prestazione. Anche in caso di rinnovo di contratto, gli spagnoli potrebbero farsi sotto, magari con l’inserimento di alcune contropartite, tra cui Isco.

Il Real Madrid non è, però, l’unico club a essere interessato al calciatore. Anche il Manchester United potrebbe seriamente pensare di concludere l’acquisto, soprattutto se alla fine Paul Pogba dovesse partire. Bivio Brozovic sul calciomercato: tra rinnovo e big, sono settimane cruciali per il suo futuro in nerazzurro.