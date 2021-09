Bocciatura in arrivo per Dumfries: la soluzione arriva a gennaio!

Denzel Dumfries, nonostante i pochi minuti di impiego finora con l’Inter, non sembra convincere: continua a restare in piedi la pista che porta a Nahitan Nandez

La sessione di calciomercato estiva ha visto l’Inter rivoluzionarsi dopo l’addio di Antonio Conte in seguito alla vittoria dello scudetto. Due sono state le grandi partenze in casa nerazzurra oltre a quella del tecnico leccese. Stiamo parlando dei trasferimenti di Achraf Hakimi, laterale destro approdato al PSG di Mauricio Pochettino, e Romelu Lukaku che è tornato ad indossare la maglia del Chelsea campione d’Europa di Thomas Tuchel. Il primo, rimasto soltanto un’annata all’Inter, ha impressionato per la velocità e la tecnica e la sua partenza, così come quella del centravanti belga, è stata davvero un brutto colpo a livello tecnico per l’organico nerazzurro.

Al suo posto, dal PSV Eindhoven, è arrivato Denzel Dumfries, terzino destro olandese che ha fatto benissimo ad Euro 2020 con la sua nazionale. Il giocatore orange è stato pagato poco meno di 13 milioni di euro dall’Inter e, in questa prima parte di stagione, sembra essere molto vicino alla bocciatura tecnica dopo aver mostrato diverse lacune, soprattutto dal punto di vista della fase di copertura come laterale a tutta fascia.

Calciomercato Inter, Dumfries in difficoltà | Attenzione a gennaio

Se Denzel Dumfries dovesse continuare su questo spartito nelle prossime gare ufficiali dell’Inter di Simone Inzaghi, la società nerazzurra potrebbe pensare di ritornare sul mercato per regalare all’ex allenatore della Lazio un giocatore di assoluta affidabilità e che conosce già molto bene il campionato italiano.

Stiamo parlando di Nahitan Nandez, pallino dei nerazzurri. L’uruguaiano, nei mesi scorsi, è stato molto vicino a vestire la maglia dell’Inter, ma la trattativa è poi sfumata per il mancato accordo fra le due società. La Beneamata, in quest’ottica, potrebbe tornare all’attacco di Nandez a gennaio per avere una nuova garanzia sulla fascia destra.