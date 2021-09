Bilancio disastroso per la Juventus: 209 milioni di rosso

La Juventus chiude il bilancio con uno spaventoso rosso di 209 milioni: Andrea Agnelli nel frattempo insiste con la Superlega

I guai economici colpiscono anche la Juventus. Il club bianconero infatti ha chiuso il bilancio in rosso con un passivo di 209 milioni di euro. Più del doppio in negativo rispetto al bilancio scorso, quando chiuse a meno 89,7 milioni di euro. Parte della situazione arriva dai mancati incassi in epoca Covid, e parte dai minori ricavi dei diritti dei giocatori. Infine l’indebitamento totale netto finanziario ammonta a 389,2 milioni di euro. Per il 29 ottobre alle 10:30 viene convocata l’assemblea degli azionisti all’Allianz Stadium.

Inoltre, all’intero del comunicato sul bilancio, la Juventus conferma di non rinunciare al progetto Superlega al quale ha aderito ad aprile, e crederebbe ancora fermamente alla buona riuscita del progetto come affermato: “Ad oggi non è possibile prevedere con certezza gli esiti e i futuri sviluppi del progetto Super League, della cui

legittimità la Juventus rimane convinta”.