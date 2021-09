Il talento ‘dimenticato’ tra Milan e Spagna: via per meno di 27 milioni

Il Milan a lungo ha cercato di mettere le mani su David Neres, uno dei talenti dell’Ajax: su di lui c’è, però, un club spagnolo

Il Milan ha deciso di basare la propria squadra sull’arrivo di giocatori in fase di ascesa nella loro carriera come i vari Tomori e Brahim Diaz, aggregandoli a elementi più esperti come Giroud. Insomma, facendo un mix di quelli che possono ancora migliorare tantissimo e altri che, invece, in carriera hanno vinto tanto. Nei mesi scorsi si è parlato tanto di un interesse per David Neres, esterno offensivo dell’Ajax capace di giocare su entrambe le fasce. Un profilo come questo manca anche in ottica di una sostituzione di Castillejo.

LEGGI ANCHE >>> Champions League, Henderson affossa il Milan: ‘beffa’ per l’Inter

LEGGI ANCHE >>> La Juventus ne cede tre e tenta l’assalto | C’è l’apertura

Milan, su David Neres c’è il Betis

Tuttavia, il futuro di David Neres potrebbe non essere al Milan. Secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com‘, il Betis Siviglia è diventata un’opzione più per concreta per il brasiliano, desideroso di andar via dall’Eredivisie e di confrontarsi con una realtà più importante come quella della Liga. E’ chiaro che David Neres aspiri a top club come i suoi ex compagni di squadra -de Ligt, de Jong, van de Beek…-, ma al momento è il Betis la squadra che lo può acquistare anche per meno dei 27 milioni che vorrebbe l’Ajax. Quasi come se fosse stato ‘dimenticato’ dai top club europei.