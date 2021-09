Skriniar-Real: Perez pronto a inserire due contropartite per l’Inter

Il Real Madrid continua il pressing per acquistare Skriniar. Per far scendere la valutazione di 70 milioni, pronte due contropartite.

Milan Skriniar continua a fornire prestazioni impressionanti sul campo e anche ieri sera nella gara dell’Inter contro il Real Madrid è stato autore di una prova molto solida. A 26 anni sembra essere entrato nella fase di maturazione finale, che lo dovrebbe portare a essere tra i difensori più forti del mondo. Gli stessi blancos, sono il club più interessato a strapparlo ai nerazzurri, per tornare ad avere un perno nel reparto avanzato dopo gli addii di Ramos e Varane.

LEGGI ANCHE >>> Il Real ha nel mirino un big dell’Inter per la difesa: scambio più cash

LEGGI ANCHE >>> Scambio di ‘favori’ Inter-Real Madrid | Colpo per Inzaghi ma occhio a Lautaro

Skriniar-Real: Mendy e Diaz per abbasare il costo del cartellino

Il Real vorrebbe arrivare a prendere Skriniar nella prossima sessione estiva di calciomercato. Per lo slovacco, in scadenza nel 2023 con l’Inter, i nerazzurri chiedono 70 milioni di euro cash. Una cifra molto alta per le merengues, che contemporeaneamente tenteranno l’assalto a Mbappè.

LEGGI ANCHE >>> L’agente di Dybala resta in Italia: la richiesta e l’intreccio con Ronaldo

Per diminuire il costo del cartellino del centrale, Florentino Perez sarebbe intenzionato a inserire Ferland Medy e Mariano Diaz nell’offerta. Il terzino francese, non più titolarissimo con Ancelotti, potrebbe risolvere il problema che ha l’Inter sulla fascia sinistra.