Scambio tra top club a gennaio: doppia ‘beffa’ per la Juventus

Due top club starebbero pensando ad uno scambio tra difensori nel prossimo calciomercato di gennaio: doppia ‘beffa’ per la Juventus

La Juventus si rimette in piedi, quanto meno in Champions League. Molto positivo il debutto contro il Malmoe, che ha visto i bianconeri trionfare 0-3 grazie ai gol nell’ordine di Alex Sandro, Dybala e Morata. Una prestazione importante, che però lascia ancora diversi dubbi sul prosieguo del cammino. L’inizio di stagione è stato a dir poco preoccupante e prima di fare dei bilanci più netti bisognerà aspettare altri impegni più probanti. In questo senso, cade a fagiolo il prossimo big match in Serie A contro il Milan. I rossoneri, nonostante la sconfitta con il Liverpool, arrivano a questa sfida in gran forma e a punteggio pieno in classifica.

La squadra di Pioli è in fiducia e, se dovesse conquistare i tre punti, per la ‘Vecchia Signora’ si tratterebbe del terzo ko consecutivo in campionato. La pressione è alta, stavolta gli uomini di Allegri non possono sbagliare. Non si registra molto ottimismo nell’ambiente, anche considerando l’ultimo deludente calciomercato estivo. Ridistribuire i gol di Cristiano Ronaldo sarà compito assai arduo per il tecnico e l’aggiunta di Locatelli non può bastare sulla carta a risollevare le sorti della mediana. La dirigenza, non a caso, è già proiettata a gennaio, mese in cui però potrebbe arrivare una doppia ‘beffa’.

LEGGI ANCHE>>> La Juventus ne cede tre e tenta l’assalto | C’è l’apertura

Doppia ‘beffa’ per la Juventus nel calciomercato di gennaio

Restano in bilico le situazioni di Rudiger e Sule. I difensori, rispettivamente di Chelsea e Bayern Monaco, sono entrambi a scadenza di contratto con i propri club. I segnali per i rinnovi al momento non ci sono e le due società, perciò, potrebbero avanzare una proposta di scambio agli inglesi nella prossima finestra di trasferimenti, in modo da evitare le perdite a parametro zero a giugno.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, l’annuncio su Allegri: “Nedved gli ha chiesto scusa”

Un affare che metterebbe ko la Juventus, interessata da tempo alle pedine in questione per rinforzare la difesa. Nella retroguardia bianconera, infatti, sono presenti diversi elementi ultratrentenni e Chiellini non è più in grado fisicamente di fornire un apporto costante. Ma forse la Juve dovrà continuare a guardarsi attorno.