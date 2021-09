Paratici anticipa Juventus e Inter: super colpo a zero

Juventus e Inter hanno espresso grande interesse per il colpo a parametro zero, ma Paratici vuole anticipare tutti

Juventus e Inter sono alla ricerca di nuovi difensori per rinforzare i reparti di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Tante sono le occasioni che propone il calciomercato, anche dalla Bundesliga. In particolare, in passato si è parlato tanto di Matthias Ginter, un vero e proprio jolly, capace di giocare da difensore centrale, mediano e all’occorrenza anche da terzino destro. E’ chiaro che un profilo del genere farebbe comodo a qualsiasi allenatore. E questo lo sa anche Fabio Paratici.

Juventus e Inter, Paratici anticipa tutti per Ginter

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Express‘, Paratici vuole ingaggiare Matthias Ginter per il Tottenham. Il difensore centrale tedesco ha il contratto in scadenza nel 2022 e a gennaio potrà firmare con qualsiasi squadra a parametro zero. Ma l’ex ds della Juventus prova ad anticipare la concorrenza, composta proprio dal suo ex club e dall’Inter, per la firma di Ginter. All’esordio in Conference League, la squadra di Nuno Espirito Santo ha pareggiato 2-2 sul campo del Rennes. Ma resta una delle favorite per vincere la Coppa insieme alla Roma di José Mourinho.