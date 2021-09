Commisso non si sbilancia su Vlahovic: le parole del patron Viola

Rocco Commisso ha parlato del futuro di Vlahovic e della possibilità che si arrivi ad un accordo per il rinnovo. Nuove dichiarazioni anche di Italiano

Dopo la turbolenta estate attorno al futuro di Dusan Vlahovic, Rocco Commisso è riuscito a trattenerlo a Firenze, nonostante il pressing forte dell’Atletico Madrid. Il bomber serbo ha già messo a segno 3 gol in 3 partite di campionato e si candida ad essere uno degli attaccanti più prolifici della Serie A. La Fiorentina ha allestito una squadra competitiva, affidata alla guida di Vincenzo Italiano e ovviamente Vlahovic è il pezzo da novanta ma le richieste delle big sono dietro l’angolo. La Viola sta cercando di trovare l’accordo con gli agenti dell’attaccante classe 2000 per il rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2023. Oggi, il tecnico della Fiorentina si è espresso così in conferenza stampa: “Sono felice di avere calciatori che in questo momento non devono mai cambiare durante la settimana e vanno forte sempre. È in una fase di crescita incredibile, un ragazzo del 2000 e dunque giovanissimo. Ha grande personalità, gioca da adulto ed è molto attaccato a questa maglia. Anche lui deve rimanere questo perché è questa la strada per diventare un grande calciatore”.

Commisso non si sbilancia su Vlahovic: “Non faccio promesse che non posso mantenere”

In merito al possibile accordo per il rinnovo di contratto di Vlahovic, il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato delle dichiarazioni, come riportato da ‘Viola News’: “Non faccio promesse che non posso mantenere”. Una frase che lascia aperta alla possibilità che il gioiello serbo possa lasciare Firenze qualora arrivasse l’offerta giusta.