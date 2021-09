La Juventus trova l’erede di Szczesny | Scaricato dal tecnico

La Juventus continua a riflettere sul futuro di Szczesny e l’erede potrebbe arrivare dalla Premier League: il tecnico lo scarica

La prima vittoria della stagione per la Juventus è finalmente arrivata e forse servirà a sbloccare la squadra dell’Allegri 2.0 anche in campionato. Ci voleva la Champions League per far conquistare i primi tre punti ai bianconeri, anche se l’avversario era piuttosto modesto, ovvero il Malmo. La vittoria per 0-3 in Svezia potrebbe servire anche a rialzare il morale di Wojciech Szczesny, che per la prima volta riesce a mantenere la porta imbattuta.

La società bianconera però continua a cercare un erede del portiere polacco, che sembrerebbe non convincere più di tanto. La soluzione potrebbe arrivare dall’Arsenal, dove Arteta ha scaricato uno dei portieri in rosa.

La Juventus guarda in Premier per l’erede di Szczesny: Arteta scarica Leno

La Juventus è alla ricerca di una continuità che sembrerebbe mancare in questo inizio di stagione. La svolta potrebbe essere arrivata nella vittoria in Champions League, ma ora bisognerà rispondere presente anche in campionato. Al centro delle critiche tra tutti fino ad ora c’è stato Wojciech Szczesny per gli errori contro Udinese e Napoli. Così la Juventus continua a pensare a un possibile erede del portiere polacco, con l’occasione che potrebbe arrivare dalla Premier League.

Infatti in casa Arsenal è arrivato nella sessione estiva Aaron Ramsdale, che sembrerebbe aver soffiato il posto a Leno. Il tecnico dei ‘Gunners’, Mikel Arteta’, dopo la vittoria di domenica contro il Norwich in conferenza stampa ha affermato: “Ovviamente per Leno non è stata una bella notizia quella di non giocare, ma dovrebbe supportare il compagno. Aaron è arrivato per migliorarci e oggi ho scelto lui per vincere”. Parole che dunque fanno capire che per Leno non ci sarebbe più posto nell’Arsenal e ad approfittarne potrebbe essere proprio la Juventus.