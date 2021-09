Passo falso in Champions, traballa la panchina: c'è l'ombra di Conte

Il passo falso in Champions League apre i dubbi sulla panchina: Conte può tornare subito in pista dopo l’avventura all’Inter

Ci si attendeva ben altro nella serata di ieri dal PSG. La big francese, dopo un calciomercato faraonico in estate, non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro il Club Brugge. Tutte le attenzioni erano sugli uomini di Mauricio Pochettino, dopo gli acquisti di Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi e Lionel Messi, solo per citare i principali.

LEGGI ANCHE >>> L’agente di Dybala resta in Italia: la richiesta e l’intreccio con Ronaldo

Attese altissime, dunque, e che non sono state ripagate sotto il profilo del gioco e dei risultati. La pazienza, alla luce della straordinaria rosa a disposizione, è veramente poca e già ieri sera la dimostrazione è stata chiara.

LEGGI ANCHE >>> Esonero immediato in panchina: vogliono subito Conte

Il PSG fatica in Champions: invocato immediatamente il nome di Conte

L’1-1 ha scatenato i tifosi sui social. È iniziato a circolare un hashtag dal contenuto ‘Pochettino out’, a indicare la volontà dei supporters di esonerare il tecnico. Non solo, perché alcuni hanno evidenziato anche il profilo di Antonio Conte per la sostituzione dell’argentino. L’ex Inter e Juventus si è messo in evidenza, è superfluo anche sottolinearlo, in Italia, dove ha raggiunto lo scudetto alla guida di entrambe le big. Con il Chelsea la sua reputazione è cresciuta anche in ambito internazionale, dopo la conquista inaspettata della Champions League. Ora i rumors sul PSG: voci che, chissà, non possano diventare realtà nel prossimo futuro.

Tu mets un Antonio Conte au PSG et ça ira LARGEMENT mieux, pour moi ça serait une bonne idée 👀 — Maxime (@pereira_maxime) September 16, 2021

je veux un conte au psg un mec qui porte ses couilles — Kubilaï Khan (@yassyassou94) September 16, 2021