Caos in casa Barcellona, chiesto l’addio di Koeman: ostacolo importante

Il Barcellona incassa un’altra pesante sconfitta in Champions League e si chiede la ‘testa’ di Koeman: ma c’è un ostacolo importante

Cammino in Champions League che inizia nel peggiore dei modi per il Barcellona. Due anni fa i catalani vennero eliminati dal Bayern Monaco subendo un pesante 2-8 al Camp Nou, e ieri sera sempre contro i bavaresi è arrivata un’altra cocente sconfitta per 0-3. Oltre al risultato a stupire è stata anche la prestazione degli uomini di Koeman, che non sono mai riusciti ad avvicinarsi alla porta difesa da Manuel Neuer.

Proprio il tecnico olandese è finito nell’occhio del ciclone e addirittura si chiederebbe il suo addio immediato. Ma per mandare via l’attuale allenatore il Barcellona ha un pesante problema al momento difficile da risolvere.

All’interno del Barcellona si chiede l’addio di Koeman: la situazione

Il Barcellona non riesce a tornare grande. I catalani ieri sera nell’esordio stagionale in Champions League hanno mostrato diverse lacune che hanno portato a subire uno 0-3 contro il Bayern Monaco in una partita a senso unico.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘AS’, all’interno della dirigenza del Barcellona si sarebbe chiesto l’esonero immediato di Koeman. Il club catalano però al momento avrebbe un ostacolo pesante da superare per mandare via il tecnico olandese, ovvero quello economico. L’esonero significherebbe arrivare a pagare sia un nuovo tecnico che Koeman, cosa che al momento il club spagnolo non può permettersi.