Il Barcellona lo manda via: colpaccio a zero per la Juventus

La Juventus potrebbe mettere le mani su un top player a parametro zero: si tratta di Jordi Alba, che il Barça vorrebbe mandar via

La Juventus è sempre molto attenta a cogliere le occasioni che presenta il calciomercato in giro per l’Europa. Nello specifico, la gestione di Andrea Agnelli si è distinta per aver acquisito tanti top player a parametro zero. Una situazione non del tutto abbandonata, visto che ci sono altri profili che potrebbero far comodo alla squadra di Allegri. Anche perché i leader tra le fila dei bianconeri sono in quantità minima. E uno dei giocatori che potrebbe far comodo alla Juve è Jordi Alba.

Juventus, Jordi Alba occasione a zero

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Barcellona probabilmente continuerà la propria rivoluzione, mandando via altri senatori. Tra questi, c’è Jordi Alba, col Barça che vorrebbe cederlo visto che si sta avviando nelle ultime fasi della sua carriera. Per la Juventus sarebbe un’occasione qualora rescindesse il proprio contratto, in scadenza nel 2024. In caso contrario, sarebbe complicato che la Juve spenda soldi importanti per il cartellino per un classe ’89. Il terzino sinistro spagnolo ha disputato da titolare anche la sfida persa contro il Bayern Monaco in casa per 0-3. Si avvicina la fine di un’era per i catalani.