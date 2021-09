Il Real Madrid pianifica il futuro e cerca di abbassare i costi della rosa: addio a gennaio su cui Juventus e Milan mettono gli occhi

Mette subito in salita il cammino dell’Inter in Champions League il nuovo Real Madrid di Carlo Ancelotti. I ‘Blancos’ infatti ieri sera a San Siro hanno saputo soffrire e pungere al momento giusto, ovvero a un minuto dalla fine, per vincere la partita 0-1. Nella rosa spagnola però sono ancora tante le cose da risolvere, tra cui il futuro di Isco.

Il centrocampista spagnolo sembrerebbe non rientrare nei piani di Ancelotti e il suo addio sembrerebbe essere sempre più probabile. L’addio potrebbe essere anche anticipato rispetto all’estate, quando Isco vedrà scadere il proprio contratto.

Il Real Madrid pensa all’addio in prestito di Isco: Juventus e Milan attente

Il futuro di Isco sembrerebbe ormai essere lontano dal Real Madrid. Il centrocampista spagnolo a giugno del prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto, ma il suo addio potrebbe arrivare addirittura prima della prossima sessione estiva. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, la società spagnola potrebbe pensare di far partire in prestito lo spagnolo, così da risparmiare parte dei 7 milioni d’ingaggio.

Come riporta il sito spagnolo, sulle tracce di Isco ci sarebbero anche le due big italiane, Milan e Juventus, che seguono il giocatore da diverso tempo. Quella di gennaio potrebbe essere un’ottima occasione per poi riuscire a confermare il suo acquisto a zero a giugno,