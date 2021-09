“Lo avrei rivoluto all’Inter” | Mourinho sarebbe stato l’uomo giusto?

Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, ha parlato di Josè Mourinho, allenatore della Roma. Lo Special One avrebbe dato davvero qualcosa in più ai nerazzurri?

Intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Diego Milito, storico attaccante dell’Inter, ha parlato di Josè Mourinho, attualmente alla guida della Roma finora in striscia di vittorie in questo inizio di stagione: “A me sarebbe piaciuto rivederlo in nerazzurro per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Roma comunque è una piazza adatta per lui e sarà davvero un osso duro. Non ha solo tecnica e bravura, ma anche quel tocco speciale soltanto suo. Si vede già come la sua tifoseria sia ai suoi piedi“.

Il Principe ha commentato così il ritorno in Serie A del suo ex allenatore, ma Mourinho, sulla panchina dell’Inter di nuovo, avrebbe davvero dato qualcosa in più? Il tecnico portoghese, ufficializzato dalla Roma prima dell’addio di Antonio Conte alla Beneamata, è stato più volte accostato alla sua ex squadra e, già con il Chelsea, ha ritrovato una panchina dove si era già seduto in passato.

Mourinho di ritorno all’Inter | Retroscena e futuro

Prima dell’arrivo in nerazzurro di Antonio Conte si è parlato di un possibile ritorno di Josè Mourinho all’Inter, un’ipotesi che è rimasta tale e forse è stato meglio così. Lo Special One ha fatto il meglio che si potesse fare, sia dal punto di vista emozionale che dei trofei, per la società meneghina e ripetere quanto fatto, nel contesto attuale, sembra davvero davvero difficile.

Non è però da escludere, in un futuro, un possibile ritorno di Josè Mourinho all’Inter nei prossimi anni. Nonostante le ultime frecciatine nei confronti di Simone Inzaghi, il tecnico portoghese resta infatti il più amato dal popolo nerazzurro.