Lazio reduce dalla sconfitta contro il Milan, e i primi malumori vengono a galla: Milinkovic-Savic sarebbe arrabbiato per colpa di Sarri

È arrivata la prima sconfitta per la nuova Lazio targata Maurizio Sarri. Domenica a San Siro contro il Milan non c’è stata storia e i rossoneri si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Leao e Ibrahimovic, oltre al rigore sbagliato da Kessie. Dunque in casa Lazio sembrerebbero arrivare anche i primi malumori.

A non essere contento al momento sembrerebbe essere il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic, secondo quanto riportato dal giornalista Furio Focolari. La colpa dei malumori del centrocampista serbo sarebbe del nuovo tecnico Maurizio Sarri.

Tante sostituzioni per Milinkovic-Savic: “È piuttosto arrabbiato”

La Lazio fallisce il primo importante test della stagione contro il Milan. Oltre alla sconfitta contro i rossoneri anche la prestazione non è stata delle migliori e a provocato diverse critiche. Inoltre vengono a galla i primi malumori all’interno della squadra e questa volta la colpa sembrerebbe essere di Maurizio Sarri.

Infatti il giornalista Furio Focolari ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha rivelato: “Mi risulta che Milinkovic-Savic è piuttosto arrabbiato di essere sostituito così spesso. Così diventa lui l’Hamsik di turno, il giocatore più sostituito da Sarri al Napoli”. Malumori che possono ancora essere risolti, ma bisognerà farlo al più presto visto l’interesse che scatena il centrocampista serbo.