Fuori dai piani del Real Madrid: opportunità a zero per Inter e Juventus

Il Real Madrid di Ancelotti sta preparando una rivoluzione che porterà la rosa ad essere rimodellata in estate. In uscita uno dei protagonisti degli ultimi 10 anni, che potrebbe interessare a Inter e Juventus

Dopo anni di dominio incontrastato in Europa e gli ultimi periodi vissuti non più da protagonista, il Real Madrid ha deciso di rivoluzionare e ringiovanire la rosa. I blancos hanno acquistato Camavinga, una delle migliori promesse a centrocampo, e stanno preparando il colpo Mbappè per la prossima sessione di calciomercato estivo. Tra i calciatori sicuramente in uscita c’è Marcelo, che potrebbe lasciare le merengues già a gennaio. Come ha dichiarato il giornalista spagnolo, Eduardo Inda, a Chiringuito tv, Carlo Ancelotti avrebbe comunicato al brasiliano che non è più nei piani societari e che ha davanti giocatori come Mendy e Miguel Gutierrez.

Marcelo occasione a zero a gennaio per Inter e Juventus

Il terzino sinistro, classe 1988, potrebbe fare al caso sia dell‘Inter che della Juventus. I nerazzurri hanno bisogno di un esterno sinistro che possa fare il quinto a sinistra al posto di Perisic, adattato in quella posizione. I bianconeri potrebbero creare un pacchetto tutto brasiliano sulla mancina, con Alex Sandro, e avere sempre un terzino di alto livello a disposizione.

Un’occasione che i due club italiani potrebbero cogliere già a gennaio, dato che l’operazione non prevederebbe costi per il cartellino di Marcelo, che verrebbe liberato dal Real Madrid. L’ostacolo può essere rappresentato soltanto dall’ingaggio. L’esterno, infatti, percepisce uno stipendio pari a 11,5 milioni di euro netti fino al 2022 e, per approdare in Serie A, dovrebbe nettamente diminuire le sue pretese.