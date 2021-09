Ribaltone sulla panchina del Verona: fatta per la rescissione, addio Juve

È saltata questa mattina la prima panchina di Serie A. Dopo l’esonero di Di Francesco, il Verona è pronto ad accogliere il sostituto

Tre sconfitte su tre. Questo lo score fortemente negativo che, dopo solo tre giornate, ha portato la dirigenza del Verona alla drastica decisione. Eusebio Di Francesco, infatti, non è più l’allenatore del club veneto. L’esonero è arrivato ufficialmente questa mattina dopo i risultati negativi delle prime giornate, con la società di Serie A già pronta nel trovare il sostituto. La scelta, infatti, è caduta su Igor Tudor.

Il Verona punta su Tudor in panchina: rescissione con la Juventus

Da Di Francesco a Tudor. Il ribaltone sulla panchina del Verona si sta verificando proprio in questi minuti. Il tecnico, dopo una carriera spesso legata al mondo bianconero, ha rescisso il contratto che ancora lo legava alla Juventus. Ora è tutto pronto per il suo approdo alla Verona. Una scelta che ha un regista dietro le quinte, e che regista visto i trascorsi proprio nel club veneto. Stiamo parlando di Ivan Juric che, al momento dell’addio, aveva segnalato proprio Tudor, suo connazionale, per la panchina. Stile di gioco simile, con il Verona che spera di ripetere i risultati delle precedenti stagioni. Tudor è in arrivo, Di Francesco ormai è solo il passato.