Donnarumma mette all’angolo Pochettino: scenario inaspettato al PSG

L’avventura di Gigio Donnarumma non è ancora iniziata in campo, ma un inaspettato scenario potrebbe svilupparsi: Pochettino all’angolo

Estate movimentata quella trascorsa da Gigio Donnarumma, che dopo la vittoria da protagonista dell’Europeo con l’Italia, ha lasciato il Milan a parametro zero per trasferirsi al PSG. Qui però ancora non è riuscito a esordire ufficialmente, poiché nelle prime cinque uscite del club parigino, quattro di campionato più la finale di Supercoppa francese, il portiere titolare scelto da Pochettino è sempre stato Keylor Navas.

Dunque vedere l’estremo difensore della Nazionale italiana rimanere in panchina fa un certo effetto, e potrebbe averlo anche sul morale del portiere. L’ipotesi avanzata in queste settimane è stata quella di un prestito a gennaio per l’ex giocatore del Milan, ma potrebbe svilupparsi uno scenario inaspettato con Pochettino.

Donnarumma ancora mai titolare al PSG: “Più facile che cada Pochettino”

I talenti in casa PSG dopo questa sessione estiva estiva di calciomercato sono innumerevoli. Ma per il tecnico Mauricio Pochettino non sarà nemmeno semplice riuscire a gestirli nella maniera giusta senza provocare malumori. Uno dei neo acquisti a non aver ancora giocato è Gigio Donnarumma, portiere per cui si è ipotizzato anche un prestito a gennaio.

Su questa opzione si è espresso il giornalista Michael Cuomo, che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha affermato: “La partita di Champions League saprà dirci chi è il portiere titolare del PSG. Nel caso in cui Pochettino dovesse scegliere Navas, non credo che Donnarumma vada via a gennaio. È più facile che cada il tecnico argentino rispetto a Gigio”.