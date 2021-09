Calciomercato, virata decisiva per Pogba: effetto domino, si offre alla Juve

Paul Pogba è al centro degli scenari di calciomercato, ormai da mesi. La Juventus è da sempre attenta al centrocampista, ma un nuovo scenario potrebbe profilarsi per la Vecchia Signora

Un nome come Paul Pogba non può essere considerato alla stregua di tutti gli altri, in campo come sul calciomercato. E così non è infatti, dato che da mesi alcune delle maggiori big internazionali sono alla finestra per tentare di portare il francese nella propria rosa. Tra queste, è impossibile non annoverare la Juventus. Sarebbe un cavallo di ritorno, dopo gli anni splendidi in cui il centrocampista ha incantato a Torino, ma guai a pensare a una minestra riscaldata. Pogba sarebbe il nome probabilmente ideale per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, eppure la destinazione del francese potrebbe essere un’altra.

LEGGI ANCHE >>> Strada sbarrata alla ‘rivale’: clausola anti Juve nel contratto del bomber

Il contratto è in scadenza a giugno 2022 e il Real Madrid sembra voler fare la voce grossa per assicurarsi le prestazioni del calciatore. I Blancos sembrano aver deciso: per il loro centrocampo vogliono Pogba. Una scelta che nei prossimi mesi potrebbe sbaragliare la concorrenza per il francese, ma che avrebbe dirette conseguenze anche per la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, offerta della Juventus: discordia in casa Barcellona

Calciomercato Juventus, da Pogba a Modric: il croato si offre ai bianconeri

Se Pogba alla fine dovesse davvero trasferirsi in Liga come erede di Luka Modric, anche il campione croato potrebbe, di conseguenza, cambiare campionato e tentare una nuova avventura. Accostato in più occasioni all’Italia, soprattutto in ottica Inter e Milan, ora l’ex Tottenham potrebbe offrirsi alla Juventus. Una pista sicuramente suggestiva e che i bianconeri potrebbero prendere in considerazione, viste le qualità indiscutibili del calciatore.

Allo stesso tempo, però, è impossibile non sottolineare quale sia la politica societaria dei bianconeri. Federico Cherubini ha evidenziato come la Juventus abbia intenzione di puntare in larga maggioranza su calciatori giovani e dagli ingaggi non troppo elevati. Una strategia che sicuramente non si sposa con l’eventuale arrivo di Modric a Torino. Un futuro tutto da decidere: l’intreccio tra Pogba, Modric e la Juventus potrebbe diventare di forte attualità nei prossimi mesi.