Guardiola prepara l’offerta per gennaio: 40 milioni al Milan!

Il Manchester City di Pep Guardiola sta preparando l’offerta da destinare al Milan: 40 milioni per il talentuoso calciatore

Al Real Madrid non è andata per il verso giusto, mentre al Milan per Theo Hernandez è arrivato il riscatto tanto desiderato. Il terzino mancino dei rossoneri in due stagioni ha mostrato tutte le sue abilità e le sue doti fuori dal comune, autore di gol pregiati e spesso anche decisivi per risollevare i lombardi, ritornati finalmente in Champions League. Alla luce delle brillanti prestazioni del francese ecco l’interesse di numerosi club europei, che sognano di portare in squadre il terzino classe ’97. Tra questi club, come riporta Todofichajes.com, ci sarebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola, pronta ad indirizzare un’offerta molto ricca alla dirigenza milanista.

Milan, Guardiola vuole Theo Hernandez

Il tecnico ex Barcellona e Bayern Monaco, infatti, non sarebbe pienamente convinto da Zinchenko e da Mendy, come dimostra anche l’ultimo match di campionato in cui nel ruolo di terzino sinistro è stato impiegato Joao Cancelo. Il francese sarebbe una delle opzioni che più piacciono, con i citizens ch starebbero pensando di andare all’assalto di Theo Hernandez già nel prossimo gennaio, quando riaprirà la finestra dei trasferimenti. Gli inglesi starebbero preparando dunque un’offerta da circa 40 milioni di euro, che sperano basti per convincere i rossoneri a cedere il talentuoso esterno difensivo.

Da Manchester sanno che non sarà un’operazione semplice. Il Milan non vorrà rinunciare ad uno dei migliori elementi della rosa e delle ultime due annate, per di più a campionato in corso.