Su Kessie c’è un’altra big | Il Milan valuta lo scambio alla pari

Il Milan potrebbe cedere Franck Kessie per evitare di perderlo a parametro zero: scambio alla pari col Barcellona

Il Milan sta lavorando al rinnovo di Franck Kessie, ma si fa fatica a trovare l’accordo economico. Il suo contratto scadrà nel 2022 e potrebbe seriamente ripetersi ciò che è successo con Donnarumma e Calhanoglu. Il centrocampista ivoriano ha diversi estimatori in giro per l’Europa. Non solo Juventus e PSG, ma anche il Barcellona. A gennaio potrebbe addirittura anticipare l’addio, per evitare che il club rossonero lo perda gratis. Una situazione molto scomoda, che indurrebbe Maldini a effettuare delle valutazioni serie a riguardo, soprattutto per quanto riguarda Riqui Puig, cercato a lungo dal Milan.

Milan, scambio Kessie-Riqui Puig

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, il Barcellona vuole Kessie per raccogliere l’eredità di Sergio Busquets, arrivato all’età di 33 anni. La richiesta del centrocampista ivoriano è di 6-6,5 milioni di euro, una cifra che il Barça potrebbe permettersi nonostante i problemi economici. E Koeman potrebbe impostare uno scambio alla pari con Riqui Puig, visto che non rientra nei suoi piani, sulla base di 30 milioni di euro. Il Milan in passato è stata una delle candidate più serie per Puig, ma stavolta si fa forte l’ipotesi di uno scambio.