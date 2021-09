Napoli-Juventus decisiva per Kulusevski: ipotesi acconto per il big

Big match in programma per la Juventus che affronterà il Napoli, sfida decisiva per il futuro di Kulusevski: possibile acconto per il big

Torna oggi la Serie A dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Si ripartirà subito alla grande con la sfida alle 18 tra Napoli e Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. Partita importante soprattutto per i bianconeri che cercano ancora i primi tre punti in campionato, dopo il pareggio con l’Udinese e la sconfitta contro l’Empoli.

Anche per il futuro di Dejan Kulusevski sarà una partita molto importante quella di oggi, poiché fino ad ora lo svedese non è stato utilizzato molto e con le tante assenze nella Juventus potrebbe giocare dal primo minuto. Qualora così non fosse, potrebbe essere il segnale di una rottura definitiva tra giocatore e società. Così lo svedese potrebbe essere la carta giusta da usare a gennaio come acconto per il grande obiettivo della prossima stagione.

Kulusevski sempre più lontano dalla Juventus: a gennaio carta per il big

Tante le assenze in casa Juventus al rientro dagli impegni delle Nazionali, che porteranno Massimiliano Allegri a mettere in campo una formazione rimaneggiata contro il Napoli. Quella di oggi dunque potrebbe essere l’occasione giusta per mettersi in luce per Dejan Kulusevski, che però rischierebbe comunque di rimanere fuori. Qualora così fosse sarebbe un segnale importante sul futuro dello svedese, che a gennaio potrebbe essere ceduto.

L’ipotesi che potrebbe prendere piede sarebbe quella di cedere Kulusevski alla Lazio, come acconto per il grande obiettivo di calciomercato della prossima stagione, ovvero Milinkovic-Savic. Il serbo è da tempo nel mirino della Juventus, e lo svedese potrebbe essere la carta giusta per mettere a segno il grande colpo tra le fila di Maurizio Sarri.