Calciomercato, offerta della Juventus: discordia in casa Barcellona

La Juventus pianifica le mosse sul calciomercato, alla ricerca di nomi importanti per completare il reparto offensivo. Visioni differenti in casa Barcellona

La Juventus è pronta a investire sul calciomercato: il reparto che i bianconeri cercheranno di migliorare maggiormente è l’attacco. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, infatti, la Vecchia Signora potrebbe ulteriormente innalzare la qualità e il livello della rosa dalla metà campo in più, anche dopo il ritorno di Moise Kean.

Già da ora, sono molti i nomi che la Juventus sta seguendo per garantire un’alternativa di primo livello a Massimiliano Allegri. Tra questi, certamente, dobbiamo annoverare Ousmane Dembele. L’esterno d’attacco francese è in scadenza a giugno 2022 e piace molto ai bianconeri, ormai da mesi. Dopo aver mostrato al mondo qualità eccezionali con la maglia del Borussia Dortmund, il classe 1997 non è riuscito a trovare continuità nel lungo periodo nella sua avventura al Barcellona. Colpa dei tanti infortuni, della concorrenza e di qualche prestazione al di sotto della aspettative. Il francese, però, rappresenta oggi un elemento importante per Ronald Koeman; i ragionamenti sul suo futuro sono ancora in corso.

Calciomercato Juventus, l’offerta per Dembele e la reazione del Barcellona

Il rinnovo di contratto, in ogni caso, non arriva e il francese resta uno dei primi nomi per la Juventus. La proposta dei bianconeri per il cartellino, secondo quanto riporta ‘don balon’, sarebbe di 50 milioni di euro. In casa Barcellona, il dibattito è aperto sul destino del francese e con pareri contrastanti. Joan Laporta, infatti, preferirebbe cedere il calciatore già a gennaio, a questo punto, in modo da monetizzare dal suo addio. Dembele rappresenta, però, una pedina molto importante per Koeman in questa stagione e il tecnico vorrebbe tenere il calciatore almeno fino al termine dell’anno. Una situazione che andrà chiarita internamente al Barcellona nelle prossime settimane: è tempo di pianificare il futuro, con la Juventus che resta alla finestra.