Attesa per Cristiano Ronaldo | L’annuncio di Solskjaer

Cristiano Ronaldo è atteso domani al suo debutto con il Manchester United: ecco le parole di Solskjaer

Domani pomeriggio gli occhi di tutta Europa saranno puntati sul ritorno all’Old Trafford di Cristiano Ronaldo, a dodici anni di distanza dall’ultima volta. Dopo il clamoroso ritorno ai Red Devils e l’entusiasmo travolgente dei tifosi, per CR7 è arrivato il momento di scendere in campo per il suo debutto stagionale in Premier League, il campionato che lo ha fatto esplodere e che lui si è conquistato a suon di gol e trofei. Con tutta probabilità non partirà dal primo minuto contro il Newcastle ma Solskjaer, suo attuale allenatore ed ex compagno ai tempi della prima esperienza del portoghese allo United, ha assicurato che giocherà sicuramente almeno uno spezzone di partita.

Solskjaer assicura su Ronaldo: “Entrerà sicuramente in campo”

Ecco le parole del tecnico dei Red Devils: “Siamo tutti molto contenti del suo ritorno dopo tanti anni, abbiamo seguito la sua carriera che parla per lui ed è molto bello rivederlo. Non vediamo l’ora che arrivi sabato. ha fatto un ottimo precampionato con la Juventus e ottime partite con la Nazionale, sicuramente entrerà in campo. Vuole vincere ancora, ha tanta voglia di fare ancora meglio”.