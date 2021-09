Napoli-Juventus, Allegri rinuncia ai sudamericani | Le probabili formazioni

Domani alle ore 18:00 è attesa la sfida tra Napoli e Juventus al Diego Armando Maradona: entrambi gli allenatori devono rinunciare a diversi giocatori

Sta per tornare in campo la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e la partita più attesa è certamente quella del Maradona tra Napoli e Juventus. Luciano Spalletti attende il rientro di alcuni sudamericani e ritrova Zielinski che si è allenato col gruppo ma che dovrebbe partire dalla panchina. Non pochi i problemi, invece, per Massimiliano Allegri che non avrà a disposizione Federico Chiesa e Juan Cuadrdo e dovrà gestire gli acciacchi di molti sudamericani come Dybala e Alex Sandro, al rientro solo oggi dalle trasferte con le nazionali. Il tecnico toscano si affiderà alla coppia Kean-Morata e non potrà sbagliare, visti i 5 punti lasciati per strada nelle prime due giornate.

LEGGI ANCHE>>>Tra Juventus e Inter si inserisce l’Atalanta | Colpo a zero

LEGGI ANCHE>>>Scambio più cash per de Ligt: la Juventus ci pensa

Napoli-Juventus: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Politano, Osimhen, L. Insigne.

LEGGI ANCHE>>>Milan, idea a costo zero: contatti avviati, Inter e Juventus gelate

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kean.