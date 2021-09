Derby per Theo Hernandez | Scambio due per uno

In Inghilterra hanno messo il mirino su Theo Hernandez, laterale francese del Milan. Due squadre su di lui: pronto lo scambio due per uno

Il Milan e i suoi tifosi non possono dormire sonni tranquilli. I big della rosa di Stefano Pioli restano infatti nel mirino di diversi top club europei. Al di là della questione legata al rinnovo di Franck Kessie che si sta complicando sempre di più, con il PSG peraltro già in agguato, i rossoneri sono chiamati ad alzare la guardia anche su Theo Hernandez. Il laterale francese è reduce da un’altra stagione straordinaria ed inevitabilmente fa gola ad alcuni tra i migliori club in giro per l’Europa, vista anche la difficoltà di reperire un terzino sinistro del suo livello. L’ex Real Madrid piace in particolar modo in Premier League, dove nelle scorse ore sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento di Pep Guardiola per il suo Manchester City. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, derby di Manchester per Theo Hernandez: scambio per mandare KO Guardiola

I ‘Citizens’ sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta monstre da 50 milioni di euro per arrivare a Theo Hernandez, il quale resta però un perno imprescindibile per lo scacchiere tattico di Pioli. In Premier però ci potrebbe essere anche un’altra squadra disposta a fare follie pur di arrivare al laterale francese. Si tratta del Manchester United, pronto a scatenare nel caso un derby di mercato con i cugini del City, come già fatto nelle battute conclusive dell’ultimo mercato estivo quando ha strappato Ronaldo alla squadra di Guardiola, alla quale il portoghese pareva indirizzato.

Per provare a sbaragliare la concorrenza, e al contempo a convincere il Milan, i ‘Red Devils’ potrebbero pensare ad un maxi scambio due per uno: sul piatto per Theo Hernandez ci finirebbero l’ex interista Alex Telles, che di fatto lo sostituirebbe, ed anche Donny van de Beek, talentuoso centrocampista olandese ex Ajax che a Manchester è presto finito nell’elenco delle seconde scelte. Il mediano in particolare servirebbe e non poco al Milan vista la complessa situazione legata a Kessie.