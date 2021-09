L’Inter trema, c’è lo spettro Klopp: mega offerta da 110 milioni

La dirigenza dell’Inter, sta lavorando sul fronte dei rinnovi per ripartire con un progetto ambizioso ma sostenibile. Sul centrocampista, però, incombono Liverpool e Tottenham

Dopo aver chiuso una sessione estiva di calciomercato, all’insegna delle grandi cessioni, ma anche di ottimi e mirati acquisti, l’Inter prepara le basi per il futuro. E lo fa a partire dai rinnovi contrattuali. Uno dei calciatori che compongono l’ossatura della squadra, è Nicolò Barella. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2024, ma i dirigenti nerazzurri devono adeguare la cifra dell’ingaggio e prolungare l’accordo per trattenerlo.

LEGGI ANCHE >>> Scambio più cash per de Ligt: la Juventus ci pensa

LEGGI ANCHE >>> Nuovo centrocampista per l’Inter a gennaio: arriva con un scambio!

L’Inter vuole blindare Barella, Klopp e Paratici pronti a investire 110 milioni

Beppe Marotta è pronto a offrire una cifra non superiore ai 5 milioni di euro netti a stagione. Il doppio rispetto a quanto percepisce Barella attualmente, ma non tanto quanto sarebbero disposti a mettere sul piatto Liverpool e Tottenham.

LEGGI ANCHE >>> Tra Juventus e Inter s’inserisce l’Atalanta | Colpo a zero

Jurgen Klopp e Fabio Paratici, infatti, hanno individuato nel centrocampista ex Cagliari l’uomo giusto per aumentare il dinamismo del reparto nevralgico delle due big di Premier League. Entrambe le squadre arriverebbero a garantire al giocatore 8 milioni netti a stagione per cinque anni. Barella sarebbe tentato, anche per la possibilità che avrebbe di confrontarsi con il campionato più prestigioso al mondo. L’Inter, però, non lo lascerebbe partire per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro. Il costo totale dell’operazione, quindi, arriverebbe a 110 milioni. Una somma importante, ma che per i club inglesi potrebbe essere non insormontabile.