Il mediano è in rotta con lo United : opportunità per Juventus e Milan

Un calciatore del Manchestere United sta mal digerendo il poco spazio che gli viene garantito da Solskjaer. Juventus e Milan vigilano

Il calciomercato estivo si è conlcuso lasciando ancora diversi punti interrogativi aperti per due delle big del campionato italiano. Juventus e Milan, infatti, per ragioni diverse, non hanno risolto tutti i nodi che riguardano il reparto nevralgico della rosa. I rossoneri sono alle prese con il problema del rinnovo di contratto di Kessie e, se non si dovesse giungere a un accordo, rimarrebbe un vuoto da colmare nella mediana di Pioli. I bianconeri, invece, non hanno registarto il centrocampo con il solo acquisto di Locatelli. Hanno provato a chiudere negli ultimi giorni l’operazione Pjanic, ma il bosniaco non è arrivato a causa dell’elevato ingaggio che percepisce. Un’opportunità per entrambi i club, però, si potrebbe aprire già per gennaio.

Matic in rotta con lo United | Juventus e Milan alla finestra

Il centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic, è scontento di giocare solo pochi scampoli di partita con i Red Devils e vorrebbe lasciare il club inglese. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e, non rientrando più nei piani di Solskjaer, potrebbe essere agevolata una sua uscita già a gennaio.

L’ingaggio del serbo è di 7 milioni di euro netti a stagione, per tornare a scendere in campo con continuità, quindi, dovrà fare qualche sacrificio.